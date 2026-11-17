Tras la celebración, Alya lo ha llamado por teléfono y Cihan, muy emocionado, ha querido agradecerle todo lo que ha hecho por él. “Has convertido esta noche en la más maravillosa, sencilla y bonita de toda mi vida”, le ha confesado. Pero ella aún tenía algo más preparado: un regalo escondido en el cajón de su mesita de noche.

Allí, Cihan ha encontrado una preciosa pulsera que Alya ha elegido con mucho cuidado. Después, se ha presentado en su habitación. Ella, muy ilusionada, le ha dicho que cada detalle tiene un significado especial: el sol de Mardin, que los ilumina y les da calor; una pareja de garzas, para que, aunque sus caminos se separen, puedan volver a encontrarse; y el símbolo del infinito, con el que desea que su historia no termine nunca.

“Es el más bonito que me han hecho. Porque tú apareces en él”, le ha respondido, emocionado por el detalle. Pero Cihan todavía tenía algo más que decirle. Mirándola a los ojos, se ha declarado con unas palabras que dejan claro lo que siente por ella: “No importa lo que pase ni lo que nos eche el mundo, que yo te amaré por el resto de mis días, Alya”.