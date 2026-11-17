La boda de Ipek y Kaya está a punto de celebrarse, pero la novia escucha a escondidas una conversación entre su futuro marido y Cihan. Kaya reconoce que no consigue sacar a Zerrin de su corazón y se pregunta cómo ha acabado en esta situación. Ipek, que todavía confía en que él llegue a olvidarse de su prima, se queda destrozada.

En la terraza de la mansión, le confiesa a Cihan que está enamorada de Kaya y que esperaba conseguir que él también la quisiera. Cihan no quiere darle falsas esperanzas. Le recuerda que Kaya lleva enamorado de Zerrin desde niño y que nunca ha conseguido olvidarla, por mucho que lo haya intentado.

Pero Cihan todavía tiene algo más que contarle. Antes de que Ipek tome una decisión sobre la boda, le revela que el hijo de Zerrin es de Kaya. La novia acaba de descubrir que el hombre con el que va a casarse sigue queriendo a otra mujer y tiene un hijo con ella. ¿Seguirá adelante con la boda o cambiará de opinión en el último momento?

Esta noche, a las 23 horas, capitulazo de En tierra lejana. Ya disponible en atresplayer.