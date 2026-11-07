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En tierra lejana

¿Qué es lo que más les gusta el uno del otro? Alya y Cihan protagonizan un momento muy especial

Alya y Cihan atraviesan uno de los momentos más complicados de su historia en En tierra lejana. Después de confesarle a Boran que están enamorados y dejar claro que tendrá que aceptar su relación, la pareja ha compartido una conversación muy especial en la que se han dicho qué es lo que más admiran el uno del otro.

Alya y Cihan

Cihan se aferra a Alya pese a todo lo que amenaza su amor: "Tú eres mi vida"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Lo suyo nunca ha sido fácil. Boran se niega a aceptar que Alya haya rehecho su vida junto a Cihan y está dispuesto a luchar para recuperarla, pero ellos no piensan renunciar a lo que sienten.

A solas, Cihan ha querido recordarle a Alya una de las cualidades que más le gustan de ella: su capacidad para no rendirse. "Es fácil dejarse ir, pero luchas por lo que quieres. Es lo que me gusta de ti, Alya", le ha dicho.

Ella tampoco ha dudado al responderle y ha destacado la mayor cualidad de Cihan. "A mí me gusta tu determinación implacable, indomable", ha reconocido.

Después de estas palabras, Cihan ha querido tranquilizar a Alya ante lo que está por venir. Le ha explicado que se marchará de la habitación durante un tiempo, pero que eso no significa que sea una despedida. Está convencido de que, aunque tengan que tomar el camino más difícil, volverán a estar juntos.

Ambos saben que se avecinan días muy complicados, pero Cihan tiene claro que podrán superarlos: "Porque tú eres mi vida, Alya", le ha dicho.

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Boran quiere saber hasta dónde han llegado Alya y Cihan: "¿Te has acostado con ella?"

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