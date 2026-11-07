¿Qué es lo que más les gusta el uno del otro? Alya y Cihan protagonizan un momento muy especial

Lo suyo nunca ha sido fácil. Boran se niega a aceptar que Alya haya rehecho su vida junto a Cihan y está dispuesto a luchar para recuperarla, pero ellos no piensan renunciar a lo que sienten.

A solas, Cihan ha querido recordarle a Alya una de las cualidades que más le gustan de ella: su capacidad para no rendirse. "Es fácil dejarse ir, pero luchas por lo que quieres. Es lo que me gusta de ti, Alya", le ha dicho.

Ella tampoco ha dudado al responderle y ha destacado la mayor cualidad de Cihan. "A mí me gusta tu determinación implacable, indomable", ha reconocido.

Después de estas palabras, Cihan ha querido tranquilizar a Alya ante lo que está por venir. Le ha explicado que se marchará de la habitación durante un tiempo, pero que eso no significa que sea una despedida. Está convencido de que, aunque tengan que tomar el camino más difícil, volverán a estar juntos.

Ambos saben que se avecinan días muy complicados, pero Cihan tiene claro que podrán superarlos: "Porque tú eres mi vida, Alya", le ha dicho.