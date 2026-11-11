Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 10 de noviembre

Zerrin planea irse al extranjero con su bebé y Cihan la ayudará a espaldas de Kaya

La joven quiere marcharse al extranjero con su bebé, pero para hacerlo necesita la ayuda de Cihan, que tendrá que ocultarle la verdad a su hermano Kaya.

Zerrin planea irse al extranjero con su bebé y Cihan la ayudará a espaldas de Kaya

Zerrin planea irse al extranjero con su bebé y Cihan la ayudará a espaldas de Kaya

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

En el hospital, en la consulta de Alya, Zerrin ha reunido a Fidan, Nare, Sahin y Cihan para explicarles su decisión. Ahora que todos saben que el bebé que espera es de Kaya, la joven busca una salida a su complicada situación con Demir, que no quiere divorciarse de ella.

Zerrin les ha pedido que la ayuden a marcharse al extranjero sin que nadie se entere. Su intención es criar allí al bebé y contarle la verdad a Kaya cuando llegue el momento. Aunque Cihan sabe que ocultarle algo así a su hermano puede traer consecuencias, ha terminado aceptando ayudarla. Nare también ha reconocido que, aunque le aterra que Kaya no conozca la verdad, quizá sea lo mejor para que Zerrin y el bebé estén protegidos.

Fidan, sin embargo, ha dicho que no sabe cómo soportará tenerla lejos. Su hija, muy angustiada, le ha pedido que entienda la situación y Sahin ha intentado tranquilizarla, asegurándole que encontrarán la manera de salir adelante.

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

Sadakat desea lo peor a Ecmel tras la operación de Sahin: “Ojalá tu hijo no se despierte nunca”

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Zerrin planea irse al extranjero con su bebé y Cihan la ayudará a espaldas de Kaya

Zerrin planea irse al extranjero con su bebé y Cihan la ayudará a espaldas de Kaya

Boran reniega de Sahin y Zerrin y les reprocha su lealtad a Ecmel

Boran reniega de Sahin y Zerrin y les reprocha su lealtad a Ecmel: “No sois mis hermanos"

Ecmel lucha por recuperar a Boran y culpa a Sadakat de haberle ocultado que es su padre

Ecmel lucha por recuperar a Boran y culpa a Sadakat de haberle ocultado que es su padre

Alya demuestra a Ecmel hasta dónde es capaz de llegar por su hijo
En tierra lejana | 10 de noviembre

Alya demuestra a Ecmel hasta dónde es capaz de llegar por su hijo: ¡lo amenaza de muerte con una pistola!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel sorprende a Julia al permitirle, por fin, asistir a la boda de su tío Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel sorprende a Julia al permitirle, por fin, asistir a la boda de su tío Andrés

Capítulo 686 de Sueños de libertad; 10 de noviembre: Andrés descubre que Gabriel ha pagado una importante suma de dinero a Cifuentes tras colarse en su despacho
Resumen

Capítulo 686 de Sueños de libertad; 10 de noviembre: Andrés descubre que Gabriel ha pagado una importante suma de dinero a Cifuentes tras colarse en su despacho

El De la Reina averigua los negocios sucios que se traen entre manos su primo y Félix Cifuentes.

La discusión entre Andrés y Tasio acaba de la peor manera: ¡Damián recibe un golpe en la cabeza y cae al suelo inconsciente!
Capítulo 686

La discusión entre Andrés y Tasio acaba de la peor manera: ¡Damián recibe un golpe en la cabeza y cae al suelo inconsciente!

El patriarca De la Reina se ha quedado en el suelo inconsciente. ¿Se recuperará?

Claudia comparte con Miguel su deseo de formar una familia y él se queda en shock

Claudia comparte con Miguel su deseo de formar una familia y él se queda en shock: “¿Vamos a tener hijos?”

Tomás se despide de Salva con un regalo muy especial antes de marcharse para curarse de sus adicciones

Tomás se despide de Salva con un regalo muy especial: “Es lo que tu madre hubiese querido”

Josema empieza a mirar a Mabel con otros ojos

Josema empieza a mirar a Mabel con otros ojos: ¡se está enamorando de ella!

Publicidad