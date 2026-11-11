Zerrin planea irse al extranjero con su bebé y Cihan la ayudará a espaldas de Kaya

En el hospital, en la consulta de Alya, Zerrin ha reunido a Fidan, Nare, Sahin y Cihan para explicarles su decisión. Ahora que todos saben que el bebé que espera es de Kaya, la joven busca una salida a su complicada situación con Demir, que no quiere divorciarse de ella.

Zerrin les ha pedido que la ayuden a marcharse al extranjero sin que nadie se entere. Su intención es criar allí al bebé y contarle la verdad a Kaya cuando llegue el momento. Aunque Cihan sabe que ocultarle algo así a su hermano puede traer consecuencias, ha terminado aceptando ayudarla. Nare también ha reconocido que, aunque le aterra que Kaya no conozca la verdad, quizá sea lo mejor para que Zerrin y el bebé estén protegidos.

Fidan, sin embargo, ha dicho que no sabe cómo soportará tenerla lejos. Su hija, muy angustiada, le ha pedido que entienda la situación y Sahin ha intentado tranquilizarla, asegurándole que encontrarán la manera de salir adelante.