Una vez Félix Cifuentes ha tenido el dinero en sus manos, ha contado a los De la Reina el motivo de sus tratos con Gabriel.

Hugo Brossard sospechaba de la implicación de Gabriel en la explosión de la sala de calderas y él quería mantener su secreto a salvo. Aunque no pudiera ir a la cárcel, si Brosssard se enteraba, le despediría fulminantemente.

Damián, confuso, cree que el abogado les ha estafado. Sus explicaciones son solo palabras, ¡no tiene pruebas en contra de Gabriel!

Andrés ha buscado la manera de aprovechar la información. Aunque el empresario no vaya a pagar su delito ante la justicia, si Brossard tuviese la confirmación, podría ser despedido de la empresa.

El mediano de los De la Reina ha propuesto a su padre pagar más dinero a Félix para que este hable con Brossard: tienen que conseguir echar a Gabriel de la dirección como sea.

Los De la Reina van a hacer lo que haga falta para conseguir traer de vuelta lo que es suyo.