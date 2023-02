Resumen semanal de 'Tierra Amarga': La tragedia vuelve a la vida de Züleyha

¡Menuda llorera nos pegamos con la tragedia que hemos vivido esta semana con ‘Tierra Amarga’! Betül ha cumplido sus amenazas y ha intentado matar a Züleyha, aunque su plan no ha salido como esperaba. ¡Vamos a repasar todo lo que ha pasado!

Abdülkadir había ingresado en prisión por el asesinato de Ali Rahmet Fekeli después de que el autor material del crimen confesase que siguió sus órdenes. Pero la estancia en prisión le duró poco, ya que Hakan y Vahap le ayudaron a escapar. Keskin pidió el traslado de prisión alegando que los presos le hacían la vida imposible, aunque en realidad era una estrategia para fugarse. Durante ese trayecto, los hombres de Vahap y Hakan asaltaron el camión en el que viajaba y… ¡liberaron a Abdülkadir!

Por otro lado, Betül puso en marcha su plan para terminar con Züleyha y Çolak. Pegó a unos hombres para atacar al terrateniente y engañar a la joven para que fuese de noche sola al bosque. Por suerte, Çetin fue previsivo y acompañó a Züleyha, algo que puso muy nerviosa a Betül. La hija de Sermin disparó contra ellos pero como falló, y además de defendieron, decidió abortar misión.

Tras el tiroteo, Züleyha y Çetin se encontraron a Çolak en muy malas condiciones. Ambos llegaron a la conclusión de que Betül les había tendido una trampa. Harta de la situación, la joven Yaman le propuso a Çolak unir fuerzas contra Sermin y Betül para que, de una vez por todas, recibiesen el castigo que merecían por todo el daño que habían hecho. ¡Esta alianza sí que no nos la esperábamos!

Betül seguía decidida a vengarse de Züleyha, por lo que irrumpió en la mansión Yaman y provocó un tenso encuentro entre con ella. “Nos exiliaste, pero mira, no he perdido", le dijo con convicción la hija de Sermin. Pero Züleyha no se achantó a sus amenazas, le contestó a todo y le animó a que prueben a ver quién era la señora de Çukurova.

Züleyha estaba muy enfadada con Hakan, porque una vez más le había mentido y le vetó la entrada a la mansión. Su marido consiguió entrar, le pidió perdón y le dijo que se marcharía de Çukurova. En ese momento, Betül apareció de entre los árboles con un arma en las manos, llamó a Züleyha y disparó, pero Hakan puso delante de ella. ¡Su marido la salvó de una muerte segura! Hakan cayó al suelo en un charco lleno de sangre y Züleyha, entre lágrimas, pidió ayuda a gritos.

Después de recibir el disparo de Betül, Hakan fue rápidamente trasladado al hospital. ¡ Gümüşoğlu había perdido mucha sangre! Los doctores no fueron muy optimistas con su estado de salud, su estado era crítico. A pesar de que hicieron lo que estuvo en su mano para salvare, no lo consiguieron. ¡Hakan había perdido la vida! Züleyha se quedó completamente destrozada. Una vez más, le arrebataban al amor de su vida.

