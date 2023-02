Betül, harta de su situación, jura que terminará con Züleyha: “La mataré”

Sermin y Betül vuelven a estar en la calle. Las mujeres, fruto de su codicia, han vuelto a defraudar la confianza de Züleyha, quien, en un acto de bondad, les dio un techo para quedarse.

Ahora no tienen ni casa, ni pertenencias, ni dinero… ¿Qué van a hacer? A pesar de que, durante un tiempo, fueron de las mujeres más respetadas de Çukurova, ahora están en una situación muy distinta. Se enemistaron con los Yaman y los Fekeli cuando robaron dinero de la compañía de Züleyha, y durante todo este tiempo le han hecho la vida imposible.

Ahora que Züleyha la rescató de las garras de Çolak, y les dio un techo donde quedarse después de que los Keskin las echaran, ellas mismas y su avaricia la han vuelto a fastidiar. Le robaron un amuleto de oro a Leyla y las han descubierto: Züleyha las ha puesto de patitas en la calle.

No tienen ni cómo ir al centro de Çukurova, ¿dónde se vana a alojar? Mientras Sermin intentaba buscar soluciones, Betül no hacía nada más que quedarse callada, reflexionando. “La mataré cueste lo que me cueste”, ha dicho muy seria. ¡Sermin no daba crédito a lo que oía! ¿Será capaz de hacerle algo a la joven? ¿Pagará sus frustraciones con ella?