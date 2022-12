Fikret pone fin a su relación con Züleyha: “Sácame de tu vida”

Fikret y Züleyha no atraviesan por su mejor momento. Ambos se encuentran en el jardín y hablan sobre el futuro y la relación de amistad entre ambos. Puede ser que los celos le hayan jugado una mala pasada “no puedo ver a las personas que me importan en la dirección equivocada y no hacer nada”, le dice Fikret dolorido por la relación de Züleyha y Mehmet.

El joven lo está pasando muy mal. Sigue muy enamorado de ella, aunque cada vez tiene menos esperanzas de poder tener con ella algo más que una amistad después de que le declarase su amor y no obtuviera, por parte de ella, la respuesta esperada.

A pesar de no querer y que su corazón le diga otra cosa, Fikret decide poner tierra de por medio y separarse de ella, “No puedo coexistir con él, sigue creyendo lo que quieras, pero sácame de tu vida”.

Además, Fikret ha descubierto que Züleyha puede estar en peligro, pero ella no le hace caso...¡ya no sabe cómo decírselo! Lo ha intentado de todas las formas, pero ella no terminar de confiar, por ello, decide apartarse de ella y dejar que sola vea la realidad.

¿Será el final definitivo de su amistad?

