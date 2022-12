Fikret se declara a Züleyha: "Estoy enamorado de ti"

Fikret no puede más. El joven está cansado de su situación con Züleyha, y, aunque lo ha intentado por todos los medios, no consigue olvidarse de ella. Çetin y Lütfiye han intentado ayudarle, pero su amor por ella cada vez va a más, y no ha podido contenerse: se lo ha confesado todo.

El joven lleva mucho tiempo sufriendo por ella y ha decidido que se lo tiene que decir de una vez por todas, sobre todo después de los celos que ha tenido de Mehmet. Sabe que su corazón le pertenece a él, pero aun así ha tenido que intentarlo, no se quedaba tranquilo.

Züleyha, en cuanto ha notado el tono de Fikret y lo que le tenía que decir, ha tratado de esquivar el tema pero él estaba decidido a decírselo. "No importan los obstáculos, te amo más cada día", le ha dicho el joven. ¡Züleyha se ha quedado en shock! Y le ha mirado con lastima, cosa que le ha dolido mucho al joven.

"No quiero perderte, tu significas mucho para mí", le ha comentado Züleyha. Pero Fikret tiene otros sentimientos hacia ella, quiere estar siempre a su lado. "¿Amas a Mehmet, verdad?", le ha dicho Fikret. Para él, la joven comete un error entregándole su amor y su confianza, ya que piensa que no es de fiar. Acto seguido, el joven se ha marchado cabizbajo... ¿Cómo seguirá su amistad con ella? ¿Qué va a hacer ahora Züleyha? ¡No te pierdas 'Tierra Amarga' de lunes a viernes a las 18:00 en Antena 3! ¡Y adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!