Xenia Tostado nos cuenta cómo el embarazo de Beatriz lleva su fantasía al límite: "Piensa que le va a dar un hermanito a Juanito"

Beatriz nos está dando grandes momentazo en Sueños de libertad. El embarazo de la niñera de Juanito supone un nuevo paso en su obesión por conseguir una vida con Gabriel y esa familia que siempre ha soñado.

Desde que llegó a Toledo, Beatriz ha tenido un objetivo claro: recuperar a Gabriel y conseguir la vida familiar que siente que le fue arrebatada.

Su acercamiento a Begoña y a Juanito, bajo la identidad de Antonia, terminó estrechando cada vez más su vínculo con el pequeño hasta el punto de que la mujer de Gabriel ha llegado a convencerse de que es su verdadera madre tanto que, incluso, la niñera intentó darle el pecho pese a no tener leche.

Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de su locura. Beatriz iba en serio y está dispuesta a todo. Fuez capaz de matar a su amante por proteger a Juanito y ahora ha estado a punto de acabar con la vida de Begoña para ocupar ella el lugar que cree el corresponde.

Ahora, su embarazo añade un capítulo más a esta peligrosa fantasía que amenaza con destruirlo todo.

Hemos hablado con Xenia Tostado, la actriz que da vida a este personaje del que todavía nos queda mucho por descubrir.

Un sueño convertido en obesión

La actriz nos confiesa que para Beatriz enterarse de este embarazo es una auténtica sorpresa pues es algo que no entraba en sus planes ya que era algo que creía imposible: "De repente tiene dentro de ella lo que tanto deseaba", ha confesado.

Por eso se obesiona tanto con Juanito y su locura aumenta ya que ella esta convencida de que le va a dar un hermanito al pequeño: "La fantasía crece".

La intérpete que da vida a Beatriz nos ha contado que Gabriel y después Begoña se enterarán de esta noticia, aunque la enfermera no sabrá quien es el padre. Además su relación con ella irá evolucionando hasta tal punto de pasar a admirarla a sentirse por encima de ella, nos ha revelado. ¿Volverá a intentar acabar con si vida?

Su ilusión de formar esa familia se queda en un deseo hasta reflejar hasta qué punto Beatriz vive atrapada en una realidad que ella misma ha construido.

¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Xenia Tostado y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y Atresplayer.