Capítulo 650
Gabriel, en shock tras la inesperada confesión de Beatriz: “Creo que estoy embarazada”
La niñera de Juanito le cuenta al director de la fábrica que van a convertirse en padres.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||6aaa549c7f2d2f0007b90cd9|||Gabriel y Beatriz pasan la noche juntos… ¡Y ella sueña con su vida idílica! ]]
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Beatriz lleva unos días con mareos. De hecho, fue precisamente uno de esos mareos lo que impidió que se llevase a cabo su plan para acabar con la vida de Begoña.
Y es que cuando le iba a dar a la enfermera la taza envenenada sufrió un mareo que provocó que la taza se cayese al suelo.
Beatriz tiene la sospecha de lo que podría pasarle… ¡cree que está embarazada! y decide contárselo a Gabriel: “Vamos a ser padres”.
El empresario se queda impactado ante esta noticia mientras Beatriz no puede parar de sonreír.
Parece que por fin se va a hacer realidad lo que Beatriz llevaba tanto tiempo deseando. Su sueño de formar una familia con Gabriel.
Además, así seguirá aumentando su fantasía de creerse la madre del pequeño Juanito. ¿Ahora que su sueño va a cumplirse volverá a intentar deshacerse de Begoña?
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