¿Galicia o Cuba? Los actores de Las hijas de la criada se mojan en un divertido juego

En los capítulos que ya se han emitido de Las hijas de la criada en Antena 3 hemos podido ver cómo se han desenvuelto algunos de nuestros personajes tanto en Galicia como en Cuba, dos lugares muy diferentes, pero con muchas cosas en común.

Aprovechando el protagonismo de estos dos lugares en la serie, hemos querido someter a algunos de los actores a un divertido juego. ¿Dónde preferirían hacer las siguientes acciones? ¿En Galicia o en Cuba? ¡Las respuestas han sido muy variadas!

Jessica Serna ha tenido muchas dudas en algunas preguntas y ha optado por la respuesta doble. Alicia Armenteros ha hecho casi un pleno de Galicia y Alain Hernández ha justificado muy bien alguna respuesta. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!