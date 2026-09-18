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¿Galicia o Cuba? Los actores de Las hijas de la criada se mojan en un divertido juego

Alain Hernández, Carlota Baró, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Adrián Ríos o Federico Pérez son algunos de los actores que se han atrevido a jugar con nosotros.

¿Galicia o Cuba? Los actores de Las hijas de la criada se mojan en un divertido juego

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Patri Bea | Ximena Rodero | Almudena Carranza
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En los capítulos que ya se han emitido de Las hijas de la criada en Antena 3 hemos podido ver cómo se han desenvuelto algunos de nuestros personajes tanto en Galicia como en Cuba, dos lugares muy diferentes, pero con muchas cosas en común.

Aprovechando el protagonismo de estos dos lugares en la serie, hemos querido someter a algunos de los actores a un divertido juego. ¿Dónde preferirían hacer las siguientes acciones? ¿En Galicia o en Cuba? ¡Las respuestas han sido muy variadas!

Jessica Serna ha tenido muchas dudas en algunas preguntas y ha optado por la respuesta doble. Alicia Armenteros ha hecho casi un pleno de Galicia y Alain Hernández ha justificado muy bien alguna respuesta. ¡Descubre el juego completo dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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