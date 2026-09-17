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Capítulo 650

Beatriz intenta envenenar a Begoña, pero su plan se tuerce en el último momento … ¿lo intentará de nuevo?

La niñera de Juanito le echa veneno a la bebida que ha preparado para la enfermera.

Beatriz intenta envenenar a Begoña, pero su plan se tuerce en el último momento … ¿lo intentará de nuevo?

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Julia Zapata López
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Beatriz tiene cada vez más claro que para ser feliz con Gabriel y Juanito, Begoña tiene que desparecer de su vida.

Está tan convencida de ello que empieza a obsesionarse con que ella es la madre del pequeño y no Begoña y ya que no ha conseguido que Andrés y la enfermera se reconciliasen, cree que tiene que seguir adelante con su malvado plan: acabar con su vida.

Beatriz prepara un té a la enfermera y le echa unas gotas de veneno: “Gabriel es mi marido, no tu marido. Tú eres la única que sobra aquí”.

Sin embargo, cuando iba a darle la taza envenenada… ¡Beatriz se ha mareado y ha tirado la taza al suelo!

Begoña acude a ayudarla corriendo mientras Beatriz se lamenta que su plan no haya terminado cómo ella esperaba. ¿Volverá a intentar deshacerse para siempre de Begoña?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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