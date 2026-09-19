Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher: así es el reparto protagonista de A la deriva

A la deriva se estrena este domingo, 20 de septiembre, en atresplayer. Una historia cargada de emoción, amor, secretos y segundas oportunidades que nos trasladará hasta los años 70 para descubrir la vida de los habitantes de Bastuel tras un naufragio que lo cambiará todo.

Lucía es una mujer marcada por todo lo que ha vivido, pero también por sus ganas de tomar las riendas de su propia vida. Paula Echevarría destaca ese cambio en el personaje: “En ella está ese impulso de querer ser más libre, de querer hacer las cosas como ella quiere hacerlas. Sin duda, es una forma mucho más sana”. Una historia con mucha responsabilidad para la actriz, ya que Lucía “ha sido más sufridora y sumisa en el pasado, pero arranca en un punto en el que ella decide que no quiere parar por eso”.

Daniel Grao interpreta a Héctor, cuyo inesperado regreso tras el naufragio cambiará por completo la vida de todos. El actor adelanta que su relación con Tristán tendrá un importante recorrido: “Se conocen desde pequeños, vuelve con el naufragio... Es una relación que evoluciona mucho en la serie”.

En medio de esta complicada situación está la historia de amor entre Lucía y Tristán, interpretado por Michel Noher. Una relación muy diferente a todo lo que ella había vivido hasta entonces: “Esa relación ha sido un amor que Lucía no conocía”. Para Michel Noher, la clave está precisamente en cómo ha nacido entre ellos: “Es un vínculo muy lindo por cómo se ha formado”.