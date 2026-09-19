Serhat creía conocer a Berrak, pero estas escenas de El secreto ya escondían algo más

Serhat ha averiguado que Berrak le ha sido infiel y que tiene una hija, Kader, de la que nunca le ha hablado. Y lo ha hecho justo cuando su mujer se ha quedado en coma, así que no puede preguntarle qué ha pasado ni por qué ha mantenido todo esto oculto durante años. Pero Kader no es el único secreto de Berrak.

Berrak ha presionado a sus hijas hasta el límite

En los primeros capítulos también hemos conocido cómo se ha comportado Berrak con Hayal e Ilkim. Una madre que siempre ha querido que sus hijas fueran las mejores, aunque para conseguirlo las presionara.

Con Hayal ha llegado incluso a controlar su peso. Siempre le ha pedido que adelgazara y para Berrak nunca parecía suficiente.

Con Ilkim ha sido diferente, pero la exigencia era la misma. Berrak la presionaba para que siguiera entrenando y ganara las competiciones, hasta el punto de compararla con su hermana y hacerle sentir que podía quedarse atrás.

Y Can también sabía cosas

Hay otro detalle que ha sorprendido a Serhat: la relación entre Berrak y Can, su hermano.

Berrak hablaba con su cuñado a espaldas de su esposo. Can sabía incluso que Kader era hija de Berrak y ha estado pendiente de ella desde el principio. Serhat, en cambio, no tenía ni idea de que su hermano conocía una parte tan importante de la vida de su mujer.

Después de todo lo que ha salido a la luz, Serhat ya no solo intenta entender qué ha pasado con Berrak. También empieza a preguntarse cuánto tiempo ha vivido al lado de una mujer a la que creía conocer y que, en realidad, le ha ocultado una parte entera de su vida.