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Capítulo 651

Marta, hundida tras su ruptura con Fina: "Creo que esta vez la he perdido para siempre"

Marta maldice que Bianca haya manipulado a Fina: ahora ha conseguido lo que quería, que Marta y Fina no estén juntas.

Marta

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Marta se desahoga con Digna después de que Fina la haya dejado. La pequeña de los De la Reina está muy triste, y con rabia... ¡Bianca ha jugado muy bien sus cartas!

De la Reina cree que todo ha sido culpa de Bianca, quien ha malmetido con Fina y no ha parado hasta que la ha dejado. Tía y sobrina se maldicen pues le han facilitado las cosas a la argentina abriéndole la casa de los De la Reina.

Sostiene que "le ha comido la cabeza a Fina" y teme haberla perdido para siempre por culpa de Bianca. Y, aunque la Merino la consuela, la realidad es que se siente destrozada.

"La siento más lejos que nunca, incluso cuando tuvo que irse porque Pelayo la chantajeo, ha dicho muy apenada.

¿Conseguirá Marta recuperar a Fina? ¿Se dará cuenta la fotógrafa de que está cometiendo un terrible error?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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