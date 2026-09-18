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Capítulo 651

Capítulo 651 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: Fina, manipulada por Bianca, rompe con Marta

La fotógrafa ha dejado a De la Reina hundida tras confesarle su infidelidad y que ahora mismo prefería dejar la relación.

Marta

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Hemos visto como Fina le ha confesado a Marta su beso con Bianca, y ha decidido romper con ella... ¡Tiene muchas dudas! Y Marta se queda destrozada y humillada. ¿Ha manipulado Bianca a Fina?

Por su parte, Beatriz le ha contado a Gabriel que está embarazada de él. Y se ha quedado sin palabras. Él le ha asegurado que jamás ni ella ni ese bebé que espera le cambiará la vida y sus objetivos. ¿Será verdad?

Además, se ha enfadado al descubrir que Valentina es la nueva secretaria de Pablo Salazar, ¿Conseguirá que no la asciendan?

Marta, por su parte, se ha desahogado con su tía Digna tras su ruptura: Bianca ha conseguido lo que quería y ha influido a Fina.

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Capítulo 651 de Sueños de libertad; 18 de septiembre: Fina, manipulada por Bianca, rompe con Marta

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