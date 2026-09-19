"Él es tu tío": Sadakat le prohíbe al niño llamar papá a Cihan

Cihan Deniz no entiende por qué de repente quieren cambiar la forma en la que ve a Cihan. Para él, el empresario es su padre desde que perdió a Boran. Además, no sabe que sigue vivo, aunque en coma en la mansión Albora.

Sadakat le ha dicho al pequeño que Cihan es su tío y que no quiere que siga llamándolo papá. Cihan Deniz, desconcertado, le ha respondido que él sí es su padre. Al escucharle, Cihan ha intentado tranquilizarlo y le ha asegurado que lo quiere como a un hijo. Sin embargo, Cihan Deniz se ha quedado afectado al pensar que quizá ya no quiere ser su padre.

Alya ha intervenido para llevárselo de allí. Ha intentado que no hiciera caso a las palabras de Sadakat y ha acompañado a su hijo a la habitación para que pudiera tranquilizarse y dormir.

Cuando se han quedado a solas, Cihan se ha enfrentado a su madre por lo que acababa de hacer. No entiende que haya decidido decirle al pequeño que él no es su padre cuando sabe perfectamente lo que significa para él.

“¿Qué acaba de pasar?”, le ha preguntado Cihan. Sadakat ha insistido en que él es su tío, pero Cihan lo tiene claro: “Para él soy su padre y punto”.

El problema es que nadie sabe cuándo despertará Boran ni cómo reaccionará el pequeño cuando descubra que su padre sigue vivo. Cihan ha intentado hacerle entender a su madre que no pueden contarle ahora la verdad: “¡No sabemos si su padre está vivo o muerto!”.

Boran puede despertar algún día, pero hasta que llegue ese momento Cihan siente que él es quien ha ejercido de padre para el niño y no está dispuesto a que nadie vuelva a poner en duda ese lugar.