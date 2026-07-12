Xenia Tostado revela cómo Beatriz acaba creyéndose que Juanito es su hijo en Sueños de libertad: "Llega a darle el pecho sin tener leche"

Si hay algo que nos ha quedado claro desde el principio en Sueños de libertad es que Beatriz es capaz de cualquier cosa por Juanito. Hasta fue incluso capaz de matar a Álvaro con tal de salvarle la vida al bebé, al que protege y quiere como si fuera su propio hijo.

Beatriz, bajo la identidad de Antonia, comenzó cuidando al pequeño y, tras ganarse la confianza de Begoña, acabó convirtiéndose en la niñera de Juanito.

Poco a poco, ese vínculo fue creciendo hasta convertirse en una auténtica obsesión. Tanto es así que Beatriz acaba convenciéndose de que es la madre del niño. A su lado siente que por fin cumple el sueño de formar una familia con Gabriel, esa vida con la que soñaba y que nunca pudo tener.

Tal como nos ha revelado Xenia Tostado, la actriz que da vida a Beatriz en la serie más vista de la televisión, si al principio veía en Begoña a la amiga que siempre quiso tener e incluso la admiraba, conforme va ganando terreno con Gabriel y con Juanito, esa admiración se transforma en rivalidad. Para la niñera, Begoña deja de ser una aliada para convertirse en su mayor enemiga.

"Conseguirá que el bebé rechace a Begoña"

La obsesión de Beatriz llegará a un punto de no retorno. "Para ella no hay ninguna duda de que Juanito es su hijo", explica Xenia Tostado. Tan convencida está de ello que incluso intenta amamantar al bebé, aunque no tenga leche, utilizando un biberón con leche de fórmula.

La actriz nos ha confesado que ha disfrutado especialmente de esta trama, tanto como actriz como espectadora y que todavía nos queda mucho por ver.

"Beatriz consigue que Juanito solo quiera estar con Beatriz", nos ha desvelado la actriz, adelantando uno de los momentos más impactantes de esta historia que nos tiene totalmente enganchados.

Ahora la gran incógnita es...¿hasta dónde será capaz de llegar Beatriz? ¿Conseguirá mantener su engaño o su obsesión terminará por destruir todo lo que ha construido?, ¿hasta dónde le llevará esta locura?

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