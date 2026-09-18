Capítulo 651
¡Tenso enfrentamiento! El embarazo de Beatriz hace estallar su relación con Gabriel por los aires
Ni Gabriel va a dejar que ese bebé le distraiga de sus objetivos, ni Beatriz va a alejarse de él.
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El embarazo de Beatriz lo cambia todo para Gabriel y para ella.
Pronto se le empezará a notar que está en estado y Gabriel le ha propuesto que se vaya a un piso a Madrid donde pueda vivir a gusto y criar a su hijo. Lo que a ella le ha parecido una idea terrible.
Beatriz pensaba que con esta noticia Gabriel iba a dar el paso de dejar a Begoña y así ellos poder formar una familia... ¡Pero eso no ha pasado!
Loca de rabia, ella le ha amenazado: no va a alejarse de él ni de Juanito. Gabriel, enfadado, le ha dicho que "ni ella ni ese nuevo bebé van a alejarle de sus objetivos".
Tras un fuerte enfrentamiento, ella le ha dejado claro que no va a marcharse a ningún lado, va a seguir viviendo en esa casa con él, Juanito y Begoña.
¿Qué pasará cuando se le empiece a notar?
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