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Capítulo 651

¡Tenso enfrentamiento! El embarazo de Beatriz hace estallar su relación con Gabriel por los aires

Ni Gabriel va a dejar que ese bebé le distraiga de sus objetivos, ni Beatriz va a alejarse de él.

Beatriz y Gabriel

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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El embarazo de Beatriz lo cambia todo para Gabriel y para ella.

Pronto se le empezará a notar que está en estado y Gabriel le ha propuesto que se vaya a un piso a Madrid donde pueda vivir a gusto y criar a su hijo. Lo que a ella le ha parecido una idea terrible.

Beatriz pensaba que con esta noticia Gabriel iba a dar el paso de dejar a Begoña y así ellos poder formar una familia... ¡Pero eso no ha pasado!

Loca de rabia, ella le ha amenazado: no va a alejarse de él ni de Juanito. Gabriel, enfadado, le ha dicho que "ni ella ni ese nuevo bebé van a alejarle de sus objetivos".

Tras un fuerte enfrentamiento, ella le ha dejado claro que no va a marcharse a ningún lado, va a seguir viviendo en esa casa con él, Juanito y Begoña.

¿Qué pasará cuando se le empiece a notar?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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