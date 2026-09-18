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“¡Mami, no!”: Cihan Deniz entra en pánico al escuchar a Sadakat hablar del divorcio de Alya y Cihan
En los próximos capítulos de En tierra lejana, Alya y Cihan dejan claro que no piensan divorciarse, pero Sadakat no está dispuesta a aceptarlo y amenaza con llevarles a juicio. La situación termina afectando mucho a Cihan Deniz.
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Cihan y Alya tienen claro que no quieren divorciarse y así se lo hacen saber a Sadakat. Pero la madre de Cihan no está dispuesta a aceptar su decisión y amenaza con llevarlos a los tribunales si siguen adelante con su matrimonio.
Además, Sadakat quiere que Cihan Deniz vaya a ver a Boran, pero Alya se niega a permitirlo. El niño cree que su padre está muerto y ella no quiere obligarle a enfrentarse a una situación que todavía no puede entender.
En medio de toda esta tensión, Boran reacciona al escuchar la voz de su hijo y Sadakat sigue presionando a Alya y Cihan para que pongan fin a su matrimonio. La doctora, cansada de que intente decidir por ellos, le planta cara: “No te lo consiento”.
Lo peor llega cuando Cihan Deniz escucha a su abuela y se angustia al oír que sus padres podrían separarse. Por ello, harta de las malas intenciones de su suegra, Alya le pide a Cihan que se vayan de la casa.
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