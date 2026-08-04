“No dejes que tu pasado te persiga”: Claudia anima a Valentina a buscar ayuda para superar su trauma y luchar por Andrés

Al llegar Claudia de trabajar a la habitación, Valentina la esperaba para proponerle ir a cenar por Toledo.

La sobrina de Manuela ha aceptado la invitación y mientras se preparaba para vestirse, ha notado a su compañera algo decaída.

Claudia le ha preguntado por su situación con Andrés, a lo que Valentina ha sido muy directa: “No dejo de pensar en él”, le ha dicho.

Claudia no es capaz de entender porque su amiga no se lanza a intentar estar con Andrés si ambos se quieren. Valentina le ha explicado que para ella es imposible no recordar su pasado cuando está con él.

La sobrina de Manuela finalmente le ha propuesto una solución. Claudia cree que visitar a un médico puede ayudar a la joven a entender y superar su trauma.

Valentina se ha negado a ver a Miguel, pero Claudia le ha explicado que su idea era acudir a una mujer, Doña Nieves. La enfermera es una mujer comprensiva y dulce, alguien quien podría entenderla.

La idea no ha convencido a Valentina, pero tampoco se ha negado. ¿Acudirá a a la enfermera para hablar de su pasado?

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