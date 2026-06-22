Begoña propone a Beatriz dejar de ser interna tras sus sospechas sobre Gabriel “No hace falta que te quedes por las noches”

Beatriz llegó a la casa de Gabriel y Begoña para ayudarles con Juanito, ¡pero terminó trabajando como interna!

Sin embargo, Begoña ha comenzado a sospechar que entre Beatriz y Gabriel pueda haber algo más y que su marido esté tratando de seducir a la niñera, así que ha decido poner tierra de por medio tomando una decisión que no ha sentado nada bien a la joven.

Begoña, aunque se ha andado con rodeos, le ha dejado caer a Beatriz la posibilidad de dejar de ser interna y trabajar solo por el día: “No hace falta que te quedes por las noches”.

“Estoy muy a gusto en esta casa”: Esta propuesta no ha sentado nada bien a la joven, que ha aclarado a Begoña que el gustaría continuar viviendo en su casa, pero la enferma no ha dado su brazo a torcer.

¿Logrará Beatriz convencerla de lo contrario o lo asumirá? Además, ¿contará Begoña a Gabriel la realidad de esta decisión?

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