Capítulo 587
Begoña propone a Beatriz dejar de ser interna tras sus sospechas sobre Gabriel “No hace falta que te quedes por las noches”
La enfermera, alertada por las intenciones de Gabriel, ha tomado esta decisión que no ha sentado nada bien a Beatriz.
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Beatriz llegó a la casa de Gabriel y Begoña para ayudarles con Juanito, ¡pero terminó trabajando como interna!
Sin embargo, Begoña ha comenzado a sospechar que entre Beatriz y Gabriel pueda haber algo más y que su marido esté tratando de seducir a la niñera, así que ha decido poner tierra de por medio tomando una decisión que no ha sentado nada bien a la joven.
Begoña, aunque se ha andado con rodeos, le ha dejado caer a Beatriz la posibilidad de dejar de ser interna y trabajar solo por el día: “No hace falta que te quedes por las noches”.
“Estoy muy a gusto en esta casa”: Esta propuesta no ha sentado nada bien a la joven, que ha aclarado a Begoña que el gustaría continuar viviendo en su casa, pero la enferma no ha dado su brazo a torcer.
¿Logrará Beatriz convencerla de lo contrario o lo asumirá? Además, ¿contará Begoña a Gabriel la realidad de esta decisión?
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