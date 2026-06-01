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Capítulo 572

Tasio da la cara por Salva frente a los trabajadores de la fábrica: “Quiero que cesen los insultos y los ataques en su contra”

El hijo de Damián no duda en defender a su amigo cantinero.

Tasio da la cara por Salva frente a los trabajadores de la fábrica: “Quiero que cesen los insultos y los ataques en su contra”

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Tasio va corriendo a la cantina a contarle a Salva una gran noticia: le acaba de llamar la guardia civil para decirle que Gorito ha confesado que Álvaro fue su cómplice en el robo de los camiones.

El joven le dice a su amigo que con esta confesión lo importante es que se demuestra que él es inocente y que a va a contárselo a todos sus compañeros.

No quiere más actos violentos, ni que se sigan metiendo con su amigo por una acusación que es falsa.

Tasio reúne a los operarios en la cantina y limpia en nombre de su amigo: “Salva es inocente”, les dice. Además, les pide que cesen de una vez los insultos en contra del cantinero y quien no lo haga tendrá represalias. Salva agradece a Tasio el gran gesto que ha tenido con él. ¡Momentazo!

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