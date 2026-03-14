Repasamos la gran historia de amor de Damián y Digna en Sueños de libertad

La historia de Damián y Digna no ha sido un camino de rosas y ha estado marcada por numerosos secretos que han enfrentado a los Merino contra los De la Reina. Sin embargo, después de más de 500 capítulos, la pareja por fin se ha dado el “sí, quiero”, uniéndose así en un amor eterno.

Lo que empezó como una bonita amistad entre cuñados ha terminado en una de las bodas más emotivas de la serie. Aunque, para llegar al altar, primero han tenido que enfrentarse a numerosos obstáculos que han podido superar.

En Sueños de libertad hemos sido testigos de todo lo vivido y recordamos los momentos que más marcaron a la pareja interpretada por Nancho Novo y Ana Fernández.

Su primer beso

Al comienzo de la serie, Damián solo veía a Digna como su cuñada y como la viuda de su socio. Sin embargo, su amistad fue creciendo hasta el punto de que el patriarca de los De la Reina no podía seguir ocultando lo que sentía por ella, ¡y terminó confesándoselo!

Y aunque Digna no quería traicionar a su difunta hermana, no pudo resistirse a la tentación y se dejó llevar hasta fundirse en un tierno beso que cambió la historia por completo.

La ruptura

El amor entre Damián y Digna fue fraguándose y terminaron comprometiéndose: ¡la pareja estuvo a punto de pasar por el altar!

Sin embargo, todo cambió cuando Damián le confesó una verdad muy dolorosa: él había sido el causante del suicidio de Gervasio, el primer marido de Digna y el padre de sus hijos.

A la matriarca de los Merino se le rompió el corazón y canceló la ceremonia mientras maldijo haberle conocido. Y es que, todo apuntaba a que su relación había llegado a su fin.

La boda de Digna y Don Pedro

Más tarde, Don Pedro llegó a la vida de Digna, que decidió darle otra oportunidad al amor. Después de muchas idas y venidas, la nueva pareja pudo casarse en un bodorrio que se resistió hasta el último momento y en el que todos los protagonistas, a excepción de Damián, fueron testigos del enlace.

Para el empresario este ceremonia fue un golpe durísimo, e incluso llegó a creer que había perdido para siempre al amor de su vida.

Más secretos… ¡Y la reconciliación más esperada!

El tiempo fue pasando y Digna no podía seguir ocultando la verdad. Se armó de valor y terminó por confesarle a Damián que estuvo involucrada en la muerte de Jesús.

Además, después del fallecimiento de Don Pedro, el fundador de la perfumería también se abrió en canal y decidió contarle a Digna que había asfixiado a Don Pedro al enterarse de que el malvado empresario dejó morir a su hijo.

Tras ello, ambos abrieron su corazón y decidieron olvidar el pasado para volver a construir un futuro juntos.

Una pedida de mano familiar

Tras darse una segunda oportunidad y superar todas sus diferencias, Damián y Digna no podían esperar más a sellar su amor para al eternidad y unirse en matrimonio.

El patriarca de la familia se arrodilló frente a sus hijos y pronunció el esperado “¿quieres casarte conmigo?”. Una pregunta que solo tenía una respuesta correcta: ¡Digna dijo sí y juntos celebraron el ansiado compromiso!

La ansiada boda

Tras un grave contratiempo y después de varias discusiones sobre la fecha de la boda, Damián y Digna decidieron pensar en ellos mismos y casarse en la más estricta intimidad, sin nadie más que Pablo y Nieves como únicos testigos.

Ante la ausencia de sus hijos, la pareja se dio el “sí, quiero” y con la bendición de Don Agustín pasaron a ser marido y mujer, sellando un día tan especial con un beso que ha pasado a la historia de Sueños de libertad.

Un convite familiar y un regalo de lo más especial

Tras un día de lo más emotivo, Damián y Digna llegaron a la casa de los De la Reina con miedo de conocer la reacción de sus hijos ante semejante noticia.

Para suerte de la pareja, ellos ya lo sabían y, lejos de molestarle la decisión, les habían preparado una sorpresa por partida doble: un espectacular convite y una placa conmemorativa que recogía los apellidos conjuntos De la Reina y Merino.

Este regalo no solo simboliza la unión de dos familias enfrentadas que consiguieron superar sus diferencias, también representa la historia entre Damián y Digna: nada pudo frenar un amor que parecía escrito desde el comienzo.

Descubre cómo continúa su historia en Sueños de Libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y en atresplayer. ¡Ojala sean felices para siempre!