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Capítulo 90

Ferit le devuelve el anillo a Halis y marca distancias con su abuelo: "Sigue tu camino y yo el mío"

Después de jugarse la vida por recuperar las piedras, ser expulsado de la mansión y ver cómo su abuelo deja de confiar en él, Ferit vive uno de los momentos más dolorosos.

Ferit le devuelve el anillo a Halis y marca distancias con su abuelo: "Sigue tu camino y yo el mío"

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La cena en la mansión ha terminado de la peor manera posible. Ferit ha aparecido delante de toda la familia con el hombre que tenía retenido, convencido de que su abuelo valoraría el esfuerzo que ha hecho por el negocio familiar: "Lo que hice, lo hice por nosotros. Por la empresa, abuelo".

La gran señora ha engañado al patriarca haciéndole creer que ya ha recuperado las joyas en un acto de buena fe. Aunque Ferit ha intentado abrirle los ojos y le ha advertido de que esa mujer es una corrupta y una mentirosa, su abuelo no le ha creído.

Sin temblarle el pulso, el patriarca ha anunciado que Seyran será la nueva jefa y responsable de todo, dejando a Ifakat y a Ferit en shock. Aunque la joven ha intentado negarse asegurando que no sabe nada de negocios, él se ha mostrado implacable ante la rabia de su nieto: "Es mi decisión final".

Al ver que su abuelo prefiere confiar en la gran señora y en Seyran antes que en él, Ferit ha estallado como nunca. Le ha reprochado que juegue con la vida de todos según le venga en gana y que los trate como si fueran marionetas. Llorando, el joven le ha dejado claro que esta afrenta no se la va a pasar por alto: "No te perdonaré".

Completamente fuera de sí, Ferit ha hecho lo que nadie se esperaba. Se ha quitado el anillo de heredero, se lo ha tirado al suelo y le ha dicho antes de irse: "Sigue tu camino y yo el mío".

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