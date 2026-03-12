Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

Los más longevos de las familias De la Reina y Merino regresan a casa tras su enlace matrimonial. Ambos decidieron celebrar una boda privada en la que ni si quiera sus hijos asistiesen dada la dificultad de organización.

El enlace ha llenado de emoción a los recién casados, pero también a sus hijos. Los tres hijos de Damián junto con la ayuda de Manuela y Paula han decidido darles una sorpresa.

Las dos empleadas del hogar han realizado un exquisito banquete para celebrar la unión. Digna y Damián se han visto sorprendidos por la iniciativa y se han emocionado ante las palabras de sus hijos.

“Estábamos preocupados de que no lo entendierais” ha confesado Digna. Los jóvenes se han mostrado comprensivos con la decisión.

Andrés no ha tardado en anunciar más buenas noticias: “tenemos un regalo para ustedes”. El detalle ha emocionado a ambos, la placa conmemorativa en la que se recogían los apellidos conjuntos De la Reina y Merino.

“Queríamos que simbolizara la unión de dos familias que han superado sus diferencias”, ha continuado Andrés.

La intención con el gesto es la de simbolizar el futuro próspero de la compañía familiar.

Un gran gesto que complace y reafirma el amor que sienten.