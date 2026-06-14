Betül abandona la mansión Korhan entre maldiciones contra toda la familia

Betül ha entrado al salón con la cabeza alta, asegurando que solo quería despedirse de todos. Hattuc le ha dicho que no hacía falta, exigiendo que se marchara de una vez. Lejos de callarse, la joven ha intentado provocarla reprochándole que solo le preocupa poner la mesa, pero la tía de las Sanli ha pedido a los demás que no cayeran en su juego.

Sin cortarse un pelo, ha atacado a Ifakat, acusándola de ser la que más se alegraba de su marcha y de tenerle envidia por no tener ni marido ni hijos. La tía de Ferit se ha defendido al momento recordándole que todo el mundo está harto de ella.

Suna también ha intervenido para echarla, pero la embarazada le ha devuelto el golpe con un comentario de lo más feo sobre Abidin: "Cuida de tu propio marido en lugar de ocuparte de los maridos de las otras".

Esme ha intentado calmar las aguas pidiéndole a su hija que no entrara al trapo. Antes de cruzar la puerta, Betül ha gritado: "Os maldigo a todos". Al escucharla, Ifakat ha estallado de nuevo, exigiendo que se fuera de una vez y dejando claro que sus maldiciones no valen nada.

Finalmente, tras buscar una última mirada de Orhan y encontrarse únicamente con su desprecio, Betül ha abandonado la mansión para siempre.

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