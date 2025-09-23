Digna le confiesa toda la verdad sobre la muerte de Jesús a Damián: "Nunca quise hacerle daño"

Digna no ha podido más y se ha ido a casa de los De la Reina para hablar con Damián.

Tras todo lo sucedido con Pedro y sus amenazas, quiere contarle toda la verdad: "Después de esto nada volverá a ser igual entre nosotros".

La matriarca Merino le ha contado cómo fue la muerte de Jesús, el forcejeo y cómo se disparó el arma. ¡El patriarca se ha quedado sin habla al oír esto!

"Todo fue un accidente, él quería matarme y yo me defendí", ha explicado Digna. Sin embargo, la mujer también ha contado cómo don Pedro la convenció para no llamar a la Guardia Civil y que fue él quien lo preparó todo para que pareciera un accidente.

Entre lágrimas, ha reconocido que se dejó convencer por Pedro, y que ahora le chantajea con este secreto para que siga a su lado.

Damián no se lo podía creer... ¡La ha echado de su casa! ¿Qué pasará ahora?