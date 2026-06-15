"Te presento a mi madre": Abidin hunde a Halis destapando su secreto

Halis Korhan ha decidido pasar a la acción y destruir a sus enemigos. Sin avisar a nadie, se ha presentado en la casa de la gran señora acompañado por Orhan, Ferit y un enorme despliegue de sus hombres de seguridad.

El patriarca ha entrado pisando fuerte, dispuesto a cobrarse la venganza por todas las mentiras y las trampas que esta mujer le ha estado haciendo a su familia a las espaldas. Al ver el peligro tan de cerca, la gran señora ha intentado mantener la calma y ha llamado a su fiel mayordomo para tenerlo todo controlado: "Sadek, trae los documentos de la hipoteca".

Sin embargo, a Halis no le ha temblado el pulso lo más mínimo y ha roto de malas maneras ese acuerdo, diciéndole que se olvide para siempre de cobrar una sola lira de su familia: “Ese dinero ahora me pertenece”. Halis le ha dicho que bastante poco le está haciendo para todo el daño que ha causado, haciéndole una advertencia de muerte.

La discusión ha ido a más cuando la gran señora lo ha llamado por su nombre de pila, algo que ha enfadado al hombre, exigiéndole respeto ante sus hombres: "Llámame señor Halis o si no…". Ha sido justo en ese momento cuando Abidin ha aparecido de la nada para ponerse del lado de su familia.

Abidin se ha colocado delante de todos para proteger el honor de su casa y, mirando a Halis, ha presentado a la gran señora: "Mi madre, Çiçek". Este bombazo ha dejado a los Korhan en shock. Ahora sí, con las caretas caídas, la verdad ha cambiado las reglas del juego. ¿Quién ganará esta batalla?

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