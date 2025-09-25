Damián asfixia a don Pedro... ¡En un ataque de locura!

Damián ha ido a verle tras enterarse de que fue Digna quien mató a Jesús, y él fue su cómplice. ¡Ahora ha entendido cómo se ganó la fidelidad de Digna!

Los antiguos amigos han mantenido una tensa conversación donde todos los trapos sucios han salido a la luz, se han tirado los trastos a la cabeza por todos los errores que han cometido, hasta que la verdad ha salido: fue don Pedroquien dejó morir a Jesús.

“Mateo se avergonzaría del monstruo en el que te has convertido”, le ha reprochado Damián.

Por lo que don Pedro ha reaccionado: le ha confesado que dejó morir a Jesús. Estaba vivo tras el disparo, y le dejó agonizando en el despacho. “Yo os libré a todos de él”, ha revelado.

¡Damián no se puede creer lo que le acaba de confesar!

“Jesús estaba en el suelo rogándome que le ayudara, estaba allí desangrándose”, ha confesado.

En un ataque de locura, Damián ha cogido la almohada, y tras oír esta confesión, le ha asfixiado con ella... ¿convirtiéndose así en el asesino de don Pedro?