"Dejadme en paz": Ferit se siente traicionado por todos y aparta a Seyran

Ferit no quería escuchar a nadie. Con una rabia tremenda por lo que acababa de pasar, le ha dicho a Seyran que volviera dentro a celebrar su nuevo puesto: "Disfruta de este momento brillante. Ve a recibir aplausos y felicitaciones". Ella ha intentado explicarle que no quiere quitarle su lugar, pero el joven estaba totalmente cerrado en banda.

Cansada de que siempre pague sus frustraciones con ella, ha terminado por estallar. Con los planes de ser padres sobre la mesa, Seyran todavía no le ha contado que no puede tener hijos y, si decide seguir adelante con un tratamiento, se estará jugando su vida. Por eso, verlo tirar la toalla la destroza por dentro, y le ha recordado que se supone que están juntos en esto: "¿Por qué no podemos arreglarlo todo juntos? ¿No es el objetivo superar los obstáculos juntos?".

En vez de calmarse, Ferit ha tirado de orgullo y ha preferido seguir atacando. Ha admitido que es el hombre más egoísta del mundo, pero el golpe de su abuelo le ha dolido tanto que ha terminado dando la espalda a Seyran y pasándolo todo por alto: "Haz lo que te dé la gana, te lo juro. No me importa".

Ferit ya no quiere saber nada de nadie. Decidido a cortar por lo sano con la mansión, se ha despedido diciendo: "A partir de ahora, tanto tú como los que vivís aquí, me dejaréis en paz".

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