Capítulo 90
“Es mi decisión”: Suna pone fin a su matrimonio con Abidin sin mirar atrás
La situación en el matrimonio de Suna y Abidin ya era insostenible por las continuas peleas, pero lo ocurrido con Ferit ha terminado por romperlo todo.
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El matrimonio ya venía de una fortísima bronca después de que Suna los pillara a él y a su ex, Aysen, en actitud cómplice en el jardín, donde Abidin terminó hundiéndola al decirle que la sirvienta sí le escuchaba y le respetaba. Con ese matrimonio ya haciendo aguas, lo ocurrido con Ferit ha terminado por romperlo todo.
Tras pasar toda la noche fuera sin contestar a sus llamadas, la hermana de Seyran se ha encontrado con un Abidin fuera de sí, dominado por los celos y el orgullo herido. Cansada de sus reproches y de sentirse siempre menospreciada en cada discusión, Suna ha decidido plantarse. Le ha recordado cómo la trata cuando se enfada y todo lo que ha tenido que aguantar: “¿Por qué te casaste con una mujer estúpida?”.
En ese momento, ella ha entendido que su relación ya no tiene arreglo. Sin dar más vueltas, ha tomado una decisión: “Divorciémonos”. Abidin ha intentado quitarle esa idea, reprochándole que esté dispuesta a tirar todo por la borda al primer problema. Pero ella no ha cambiado de opinión y ha dejado claro que seguir así no es una opción. "Es mi decisión final", ha dicho antes de irse.
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