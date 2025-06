¡Don Pedro y Digna se dan el sí quiero tras muchas dudas previas a la boda!

Don Pedro y Digna se han casado por fin, en una boda llena de emoción, pero también... ¡de incertidumbre!

La matriarca Merino no quería entrar a la Iglesia hasta que no estuviera allí su hijo Luis. Lo que ella no sabía es que estaba en casa de la Reina, por el accidente que ha sufrido María. ¡Y Luz ni si quiera ha podido asistir! Tampoco Andrés y Begoña.

Por su parte, Joaquín ha convencido a su madre de que mejor comenzara la ceremonia, y en mitad del acto ha llegado su hermano... ¡Digna se ha quedado muy extrañada!

Finalmente, tras una entrada triunfal de Teo y Julia con los anillos y las arras, Pedro y Digna, se han dado el sí quiero. Don Agustín ha oficiado la misa y estaban arropados por los testigos, Joaquín e Irene.

Entre los invitados destacaban Marta y Pelayo, Gema con los niños y de la fábrica, Claudia, Fina, y Carmen con Tasio. ¡Todos han aplaudido muy felices a los recién casados!

Digna, una vez ha visto a su hijo Luis, se ha relajado, y se ha casado con el hombre al que ama. ¡Sus dudas se han disipado!

Es una realidad, ¡Pedro y Digna son marido y mujer!