Gabriel visita a Remedios en prisión y vuelve a amenazarla: "Si habla, estará aquí encerrada toda su puñetera vida"

Gabriel se ha enterado de que Andrés ha ido a visitar a Remedios a la cárcel, por lo que, tras tantearle, ha decidido ir él mismo también.

El malvado de la Reina, ha ido para intimidar a la mujer y volverla a amenazar... ¡No quiere que le cuente a nadie la verdad! Y teme que Remedios le delate...

La mujer, le ha explicado que ella no le ha dicho nada a Andrés, si no, ya estaría declarando ante el juez.

Gabriel lo ha querido saber todo sobre la visita de su primo, y ha querido amenazarla una vez más: si habla, hará que esté de por vida allí encarcelada.

"Soy el tipo de persona que no le conviene tener en contra", le ha dicho muy tajante él. Además, le ha hecho una advertencia, si habla, tanto su seguridad como la de su hija, se verá comprometida.