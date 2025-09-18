Miguel Ángel Vaca anuncia frente a la prensa que Pelayo será el nuevo gobernador civil

Antena 3 LogoAntena3
En un acto que ha tenido lugar en la fábrica, rodeado de los De la Reina, Vaca ha comunicado a todos que Pelayo será el nuevo gobernador de Toledo.

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Miguel Ángel Vaca, en un acto de apoyo a Pelayo y a Perfumerías de la Reina, ha desvelado frente a la prensa que es él quien va a relevarle en el cargo.

Vaca se ha deshecho en elogios hacia Pelayo, y ha asegurado a todos que él es el candidato ideal para quedarse a cargo de la ciudad de Toledo.

Además, ha hecho gran publicidad de Perfumerías de la Reina al haber promovido el evento allí rodeado de toda la familia: Damián, Andrés, Marta, Gabriel... ¡Todos arropaban a Pelayo!

Ahora que ya se ha hecho eco de la noticia la prensa... ¿se hará efectivo el nombramiento de Pelayo?

Sueños de libertad

Series

