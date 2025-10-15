Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 415

Marta coge fuerzas tras su viaje y vuelve más animada: "No volveré a abandonarme así"

Aunque la joven reconoce que se ha dejado mucho, lo cierto es que vuelve renovada de Madrid y con ganas de centrarse en su familia y el trabajo.

Marta

Marta ha vuelto renovada tras su viaje con Pelayo a la capital. Aunque la joven sigue triste y dolida por la marcha de Fina, se ha propuesto anteponerse a la situación y seguir viviendo.

La joven le ha confesado a su padre que ha dejado beber, sabe que no le estaba sentando nada bien: "me voy a abstener durante un tiempo".

Damián está muy contento de ver a su hija de mejor humor y más respuesta. Ella le ha explicado que está dispuesta a ayudarle en su carrera política y acompañarle a los actos que sean necesarios.

"Tengo más fuerzas para convivir con los recuerdos sin desmoronarme", le ha asegurado Marta, más animada.

Quiere centrarse en el trabajo, en su familia, y en estar mejor con todos.

¿Conseguirá la joven salir adelante?

