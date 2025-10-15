“Estoy entregada al mundo de la interpretación”: el papel de Patricia reluce la faceta de actriz de Paula Prendes

“Yo siempre quise ser actriz”, nos desvela Paula Prendes en una entrevista exclusiva sobre ella y su papel en La Encrucijada, donde interpreta a Patricia. Muchos la conocerán por su faceta como periodista en diferentes programas de televisión, pero cuando consiguió dar el salto al mundo de la interpretación, no quiso bajarse de él.

“Estoy bastante entregada al mundo de la interpretación”, reconoce la actriz, aunque dejando abierta la opción de seguir ejerciendo el periodismo si consigue un buen proyecto y demostrar así lo polifacética que es.

La actriz nos explica esa “concatenación de cosas” que la llevaron a dar el salto al cine y a la televisión cuando trabajaba en Sé lo que hicisteis, programa donde se hizo conocida y desde donde pudo hacer sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

Paula Prendes nos ha desvelado que lo que más le atrajo de La Encrucijada fue “lo trepidante que es su historia”, pues en cada capítulo pasa absolutamente de todo. Su personaje, Patricia, no puede quedarse embarazada, y recurre a una joven mexicana para hacer pasar su embarazo como suyo, un plan que no está saliendo como ella esperaba. Aunque en menuda encrucijada se ha metido: su falso embarazo le distancia con su marido, y en el momento más crítico de su relación, Patricia queda realmente embarazada.

“Me lo pasaba pipa estudiando”, confiesa la actriz sobre esas horas que pasaba en casa preparándose el guion de su personaje en La Encrucijada. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta experiencia? Todo esto y mucho más ha contado Paula Prendes en el vídeo que tienes arriba, ¡dale al play y no te lo pierdas!