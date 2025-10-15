Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

“Estoy entregada al mundo de la interpretación”: el papel de Patricia reluce la faceta de actriz de Paula Prendes

Interpreta a Patricia en La Encrucijada, y aunque arrancó su carrera en el mundo del periodismo, Paula Prendes está concentrada al mundo de las series y películas.

Paula Prendes

Publicidad

Julián López
Publicado:

“Yo siempre quise ser actriz”, nos desvela Paula Prendes en una entrevista exclusiva sobre ella y su papel en La Encrucijada, donde interpreta a Patricia. Muchos la conocerán por su faceta como periodista en diferentes programas de televisión, pero cuando consiguió dar el salto al mundo de la interpretación, no quiso bajarse de él.

“Estoy bastante entregada al mundo de la interpretación”, reconoce la actriz, aunque dejando abierta la opción de seguir ejerciendo el periodismo si consigue un buen proyecto y demostrar así lo polifacética que es.

La actriz nos explica esa “concatenación de cosas” que la llevaron a dar el salto al cine y a la televisión cuando trabajaba en Sé lo que hicisteis, programa donde se hizo conocida y desde donde pudo hacer sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

Paula Prendes nos ha desvelado que lo que más le atrajo de La Encrucijada fue “lo trepidante que es su historia”, pues en cada capítulo pasa absolutamente de todo. Su personaje, Patricia, no puede quedarse embarazada, y recurre a una joven mexicana para hacer pasar su embarazo como suyo, un plan que no está saliendo como ella esperaba. Aunque en menuda encrucijada se ha metido: su falso embarazo le distancia con su marido, y en el momento más crítico de su relación, Patricia queda realmente embarazada.

Patricia recibe la noticia que nunca imaginó que llegaría… ¡está embarazada!

“Me lo pasaba pipa estudiando”, confiesa la actriz sobre esas horas que pasaba en casa preparándose el guion de su personaje en La Encrucijada. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta experiencia? Todo esto y mucho más ha contado Paula Prendes en el vídeo que tienes arriba, ¡dale al play y no te lo pierdas!

Sara se abre con Kevin y le cuenta la trágica historia de su familia: su hermano murió atropellado cuando era un niño

Sara se abre con Kevin y le cuenta la trágica historia de su familia: su hermano murió atropellado cuando era un niño

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

Las hijas de la criada seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

Paula Prendes

“Estoy entregada al mundo de la interpretación”: el papel de Patricia reluce la faceta de actriz de Paula Prendes

\\TRAMONTANA\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\RENACER\CAPITULOS\Semana 13 de octubre\LUNES\EXTRA MIERCOLES
Un momento de amor

“Me has salvado”: Bahar recuerda cómo Umay la convirtió en su heroína cuando era niña

Bahar abre su corazón a Evren sin imaginar quién está en su casa
Renacer 14 de octubre

“Danos otra oportunidad”: Bahar abre su corazón a Evren sin imaginar quién está en su casa

La humildad de Yusuf conmueve a la familia Yavuzoğlu
Renacer 14 de octubre

La humildad de Yusuf conmueve a la familia Yavuzoğlu, ¿aceptará su ayuda para cumplir su sueño?

Yusuf ha demostrado que los verdaderos héroes no necesitan premios. Sin embargo, la familia de Bahar y Timur quiere recompensarlo.

La lección más tierna de Bahar a su hija para explicarle el dolor de crecer
Renacer 14 de octubre

“Es la amígdala”: la lección más tierna de Bahar a su hija para explicarle el dolor de crecer

Tras la tormenta, por fin ha llegado la calma y la comprensión. Bahar y Umay han tenido una charla sincera en la que madre e hija se han perdonado y se han entendido.

Bahar y Umay vuelven a encontrarse tras los días más duros de su vida

¡El abrazo más esperado! Bahar y Umay vuelven a encontrarse tras los días más duros de su vida

Uras se sincera como nunca y culpa a Timur de todas las desgracias de la familia

"Fue por papá": Uras se sincera como nunca y culpa a Timur de todas las desgracias de la familia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta vuelve a Toledo dispuesta a volcarse en su carrera profesional

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta vuelve a Toledo dispuesta a volcarse en su carrera profesional

Publicidad