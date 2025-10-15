“Me has salvado”: Bahar recuerda cómo Umay la convirtió en su heroína cuando era niña

Mientras esperaban noticias en el hospital, Bahar se acordó de un momento de cuando Umay era pequeña que nunca pudo quitarse de la cabeza. Ese recuerdo le dio fuerzas en los peores minutos.

Era una tarde de verano. Umay se había subido a lo alto de un árbol del jardín. Bahar la había visto desde la ventana y corrió hacia ella, asustada. Cuando por fin Umay saltó y cayó en sus brazos, Bahar se dio cuenta de que la pequeña la miraba como si tuviera poderes. “Me has salvado. ¿Es que tienes superpoderes?”, le preguntó muy entusiasmada.

Esa imagen se le vino a Bahar en el pasillo del hospital: su hija siempre la había visto como su heroína, y ahora no estaba a su lado para protegerla de ningún peligro.

Por suerte, Umay volvió a casa sana y salva. Aunque todo se ha quedado en un susto, ambas han aprendido algo muy importante: que a veces, las heroínas también necesitan que las salven.