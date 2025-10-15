Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un momento de amor

“Me has salvado”: Bahar recuerda cómo Umay la convirtió en su heroína cuando era niña

El miedo por no saber nada de Umay llevó a Bahar a refugiarse en un recuerdo de su infancia.

\\TRAMONTANA\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\RENACER\CAPITULOS\Semana 13 de octubre\LUNES\EXTRA MIERCOLES

“Me has salvado”: Bahar recuerda cómo Umay la convirtió en su heroína cuando era niña

Publicidad

Mientras esperaban noticias en el hospital, Bahar se acordó de un momento de cuando Umay era pequeña que nunca pudo quitarse de la cabeza. Ese recuerdo le dio fuerzas en los peores minutos.

Era una tarde de verano. Umay se había subido a lo alto de un árbol del jardín. Bahar la había visto desde la ventana y corrió hacia ella, asustada. Cuando por fin Umay saltó y cayó en sus brazos, Bahar se dio cuenta de que la pequeña la miraba como si tuviera poderes. “Me has salvado. ¿Es que tienes superpoderes?”, le preguntó muy entusiasmada.

Esa imagen se le vino a Bahar en el pasillo del hospital: su hija siempre la había visto como su heroína, y ahora no estaba a su lado para protegerla de ningún peligro.

Por suerte, Umay volvió a casa sana y salva. Aunque todo se ha quedado en un susto, ambas han aprendido algo muy importante: que a veces, las heroínas también necesitan que las salven.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

\\TRAMONTANA\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\RENACER\CAPITULOS\Semana 13 de octubre\LUNES\EXTRA MIERCOLES

“Me has salvado”: Bahar recuerda cómo Umay la convirtió en su heroína cuando era niña

Bahar abre su corazón a Evren sin imaginar quién está en su casa

“Danos otra oportunidad”: Bahar abre su corazón a Evren sin imaginar quién está en su casa

La humildad de Yusuf conmueve a la familia Yavuzoğlu

La humildad de Yusuf conmueve a la familia Yavuzoğlu, ¿aceptará su ayuda para cumplir su sueño?

La lección más tierna de Bahar a su hija para explicarle el dolor de crecer
Renacer 14 de octubre

“Es la amígdala”: la lección más tierna de Bahar a su hija para explicarle el dolor de crecer

Bahar y Umay vuelven a encontrarse tras los días más duros de su vida
Renacer 14 de octubre

¡El abrazo más esperado! Bahar y Umay vuelven a encontrarse tras los días más duros de su vida

Uras se sincera como nunca y culpa a Timur de todas las desgracias de la familia
Renacer 14 de octubre

"Fue por papá": Uras se sincera como nunca y culpa a Timur de todas las desgracias de la familia

Mientras ella lloraba por la desaparición de Umay, su hijo le ha abierto los ojos: ella es su escudo, y el verdadero culpable de todas sus desgracias es Timur.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta vuelve a Toledo dispuesta a volcarse en su carrera profesional
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta vuelve a Toledo dispuesta a volcarse en su carrera profesional

La empresaria, que había tocado fondo, vuelve a casa un poco más recuperada.

Capítulo 414 de Sueños de libertad; 14 de octubre: Begoña duda si aceptar la propuesta de matrimonio de Gabriel

Capítulo 414 de Sueños de libertad; 14 de octubre: Begoña duda si aceptar la propuesta de matrimonio de Gabriel

Gabriel le confiesa a María su plan para destruir para siempre Perfumerías De la Reina: “La caldera explotará”

Gabriel le confiesa a María su plan para destruir para siempre a Perfumerías De la Reina: “La caldera explotará”

Andrés le pide a Begoña que no se precipite en su decisión de casarse con Gabriel y ella le confiesa que...¡está embarazada!

Andrés le pide a Begoña que no se precipite en su decisión de casarse con Gabriel y ella le confiesa que...¡está embarazada!

Publicidad