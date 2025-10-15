"¡Te quiero y quiero casarme contigo!": Begoña acepta casarse con Gabriel

Gabriel y Begoña han vuelto a hablar tras la fallida propuesta de matrimonio.

La joven le ha comentado sus dudas al respecto, pero le ha asegurado que nada es por los sentimientos que tiene hacia él: "Es verdad que esta familia no estaba planeada".

Ella no quiere que Gabriel le haya pedido matrimonio por compromiso, y él le ha asegurado que no, que desde que la vio "supo que era la mujer de su vida".

Finalmente, Begoña le ha comunicado que se acabó la espera: va a casarse con él y así se lo cuenta a Julia.