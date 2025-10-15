Antena 3 LogoAntena3
¿Salvarán su matrimonio?

El matrimonio de Kaya y Suna toca fondo: ¿podrá un nuevo comienzo en Londres unirlos de nuevo?

El plan de venganza de Kaya y Suna ha fracasado, y su matrimonio se hunde en la infelicidad.

La tensión y las peleas en la mansión han hecho mella en el matrimonio de Suna y Kaya. Lejos queda ya su pacto de venganza. Kaya, desilusionado, se ha sincerado con su mujer: “Pensé que íbamos a vengarnos de todo y de todos. ¿Y qué ha pasado? Ahora... vivimos como una pareja infeliz”.

Harto de no tener ni un solo día de paz, y preocupado por la salud de su madre, Kaya le ha propuesto marcharse a Londres durante un tiempo, alejados de todos, para replantearse su situación.

Pensando en el futuro y en ser padres, Kaya ha presionado a Suna: “¿Queremos criar a ese niño en este caos?”, le ha preguntado. Le ha prometido que en Londres ella podría empezar de cero, convertirse en la mujer que siempre ha querido ser, lejos de la influencia de los Korhan.

Sin embargo, Suna ha dejado claro que ya no sabe lo que quiere y, sobre todo, si este matrimonio puede salvarlos. ¿Ha llegado la hora de separar sus caminos?

