Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, convencido de que Gabriel intenta sabotear la fábrica

Andrés tendrá un enfrentamiento con Gabriel, le dirá que no se fía de él y que piensa desenmascararle. ¡Sabe que oculta algo! Esto provoca que el abogado ponga en marcha su plan.

Carmen y Gema informan a Marta sobre la campaña de Emma Govantes y deciden supervisar la sesión de fotos.

Marta anima a Andrés en su futuro enlace con Begoña, mientras él oculta sus sospechas sobre Gabriel.

Gabriel manipulará la sala de máquinas, planeando su próximo movimiento para conseguir sus objetivos.

