Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés, convencido de que Gabriel intenta sabotear la fábrica

El joven se da cuenta que desde que su primo llegó, la fábrica ha tenido muchos problemas... ¿logrará desenmascararle?

Andrés

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Andrés tendrá un enfrentamiento con Gabriel, le dirá que no se fía de él y que piensa desenmascararle. ¡Sabe que oculta algo! Esto provoca que el abogado ponga en marcha su plan.

Carmen y Gema informan a Marta sobre la campaña de Emma Govantes y deciden supervisar la sesión de fotos.

Marta anima a Andrés en su futuro enlace con Begoña, mientras él oculta sus sospechas sobre Gabriel.

Gabriel manipulará la sala de máquinas, planeando su próximo movimiento para conseguir sus objetivos.

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad.

