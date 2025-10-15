Capítulo 415 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Andrés, sin palabras ante el compromiso de Begoña

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Gabriel descubre que Andrés ha visitado a Remedios y va a hacerle una vista a ella: le vuelve a amenazar. Como hable, tanto ella como su hija sufrirán las consecuencias.

Raúl se ha despedido de Teo, dejando atrás un capítulo de su vida en la colonia. ¿Qué va a pasar ahora?

Marta ha regresado recuperada del viaje y se ha sincerado con su padre: ya no va a beber más, se siente mucho más fuerte ahora.

Por su parte, Begoña finalmente acepta casarse con Gabriel, y ambos deciden anunciar su compromiso a la familia, aunque aún ocultan el embarazo. ¡Andrés se queda en shock al oír esas palabras!

El joven se ha quedado con el corazón roto, además, no se fía de Gabriel.

