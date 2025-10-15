Antena 3 LogoAntena3
Resumen

Capítulo 415 de Sueños de libertad; 15 de octubre: Andrés, sin palabras ante el compromiso de Begoña

El joven que no se fía de Gabriel, ve como se lleva a la mujer que ama y se sale con la suya.

Andrés de la Reina

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Gabriel descubre que Andrés ha visitado a Remedios y va a hacerle una vista a ella: le vuelve a amenazar. Como hable, tanto ella como su hija sufrirán las consecuencias.

Raúl se ha despedido de Teo, dejando atrás un capítulo de su vida en la colonia. ¿Qué va a pasar ahora?

Marta ha regresado recuperada del viaje y se ha sincerado con su padre: ya no va a beber más, se siente mucho más fuerte ahora.

Por su parte, Begoña finalmente acepta casarse con Gabriel, y ambos deciden anunciar su compromiso a la familia, aunque aún ocultan el embarazo. ¡Andrés se queda en shock al oír esas palabras!

El joven se ha quedado con el corazón roto, además, no se fía de Gabriel.

No te pierdas el próximo capítulo de Sueños de libertad.

