Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 482

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

El empresario habla por teléfono con una persona a la que no parece hacerle ninguna gracia escuchar. ¿Quién será?

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Durante la noche, justo antes de meterse en cama, Pablo Salazar recibe una llamada. Al descolgar el teléfono y escuchar la voz del emisor, su expresión cambia por completo: su cara se llena de pánico.

Después de comprobar que Nieves no le está escuchando, Pablo responde al teléfono: “¿Eres tú la que ha estado llamando estos días? ¿Qué pretendes? Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”.

Pablo le deja claro a la persona con la que está hablando que no puede volver a llamarle y descuelga el teléfono con una mezcla de nervios y enfado. ¿Qué habrá pasado con esta persona para que reaccione así?

Cuando Nieves vuelve a la habitación, Pablo se inventa que alguien ha llamado a los antiguos dueños de la casa y asegura que va a cambiar su número de teléfono para que eso vuelva a ocurrir. ¿Qué esconde Pablo Salazar?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar se convierte en el nuevo director financiero de la empresa

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Capítulo 482 de Sueños de Libertad; 22 de enero: Gabriel se pierde el nacimiento de su hijo Juan

Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Andrés descubre una impactante noticia, ¡María es la amante de Gabriel!

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”
Capítulo 482

Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”
Capítulo 482

Manuela le pide a Digna que no contrate a Paula, la nueva sirvienta: “No me gusta”

Begoña da a luz a su hijo Juan, pero sin Gabriel: ¡él está con María en la habitación de un hotel!
Capítulo 482

Begoña da a luz a su hijo Juan, pero sin Gabriel: ¡él está con María en la habitación de un hotel!

El abogado se pierde el nacimiento de su hijo que llega al mundo antes de lo esperado.

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo
En tierra lejana

Sinem Ünsal encarna a Alya, una madre que desafía las reglas del clan Albora por su hijo

La vida de Alya cambia para siempre cuando descubre los secretos que su marido Boran escondía y se ve acorralada por una familia poderosa y peligrosa.

César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

César, dispuesto a todo por recuperar a Amanda con vida: esta noche, gran final de La Encrucijada

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"

Antea Rodríguez nos cuenta en qué punto está #Marloe en Sueños de libertad: "Marta quiere intentarlo con Cloe"

Publicidad