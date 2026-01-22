Pablo Salazar recibe una inquietante llamada y se lo oculta a Nives: “Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”

Durante la noche, justo antes de meterse en cama, Pablo Salazar recibe una llamada. Al descolgar el teléfono y escuchar la voz del emisor, su expresión cambia por completo: su cara se llena de pánico.

Después de comprobar que Nieves no le está escuchando, Pablo responde al teléfono: “¿Eres tú la que ha estado llamando estos días? ¿Qué pretendes? Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar”.

Pablo le deja claro a la persona con la que está hablando que no puede volver a llamarle y descuelga el teléfono con una mezcla de nervios y enfado. ¿Qué habrá pasado con esta persona para que reaccione así?

Cuando Nieves vuelve a la habitación, Pablo se inventa que alguien ha llamado a los antiguos dueños de la casa y asegura que va a cambiar su número de teléfono para que eso vuelva a ocurrir. ¿Qué esconde Pablo Salazar?