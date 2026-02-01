Antena3
Oriol Tarrasón sobre la evolución de Gabriel en la nueva temporada: "Ha conseguido todo por lo que llegó a casa de la Reina"

El protagonista de Sueños de libertad cuenta cómo ve a su personaje Gabriel de la Reina, y todo lo que ha avanzado desde que llegó a la serie.

Gabriel

Oriol Tarrasón nos ha contado la evolución de su personaje, Gabriel de la Reina, en Sueños de libertad.

Tras el gran estreno de esta nueva temporada, Gabriel, uno de los personajes principales de la trama, ha sembrado el caos en Toledo: ha conseguido quitarle a Damián sus acciones de Perfumerías de la Reina, además de ser el director de la fábrica.

También ha tenido un hijo, Juanito, con Begoña; mientras le es infiel con María.

María le da una sorpresa a Gabriel en su despacho: “Tú tienes que ser mis ojos en esa casa”

"La aparición de su hijo le va a cambiar en algo"

El intérprete ha desvelado cómo ve él la evolución de su personaje: "sus objetivos los ha conseguido". También, explica que, aunque la llegada de su hijo con Begoña, Juanito, va a cambiarle, en el fondo, el corazón de su personaje "es negro".

Confiesa que a él le divierte interpretar a un "malo" como es Gabriel y advierte que queda mucho por ver de él.

Sobre su personaje, explica que "le flipa" la seguridad en sí mismo que tiene este personaje. ¡Por eso ha conseguido todo lo que se ha propuesto!

No te pierdas todo esto y mucho más de Gabriel, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

Oriol Tarrasón sobre la evolución de Gabriel en la nueva temporada: "Ha conseguido todo por lo que llegó a casa de la Reina"

