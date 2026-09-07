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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, convencida de que Bianca y Fina han pasado la noche juntas

La fotógrafa no se presenta a la sesión de fotos para la campaña publicitaria de perfumerías De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubre que Bianca y Fina han pasado la noche juntas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubre que Bianca y Fina han pasado la noche juntas

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Tasio, impulsado por las presiones de su padre, accederá a escribir a Carmen una carta, pero ¿será para pedirle que vuelva o todo lo contrario?

Mientras, Mabel le confesará a su padre su ruptura con Salva, una noticia que dejará triste. No obstante, el cantinero sorprenderá a la joven con una propuesta inesperada, ¿de qué se tratará?

En otro orden de cosas, Claudia dará un paso más con Miguel y se atreverá a confesarle la realidad sobre el bebé que perdió. ¿Cómo reaccionará el doctor cuando descubra que Tasio era el padre?

Además, Begoña, indecisa ante las amenazas de Gabriel, decidirá contarle a Andrés su chantaje. ¿Podrá el hijo de Damián hacer algo al respecto?

Finalmente, ¡Marta descubrirá que Bianca y Fina han pasado la noche juntas!

La hija de Damián se presentará en el piso de la fotógrafa después de que no acudiera a la sesión de fotos para la campaña y se quedará sin palabras al encontrarse también a la argentina...¡con el pijama de Fina! ¿cómo reaccionará?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todas las respuestas!

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