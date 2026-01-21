Antena3
Capítulo 481

Paula llega a casa de la Reina, pero no empieza con muy buen pie con Manuela

A la gobernanta no le han gustado los aires con los que ha llegado la joven, ni tampoco que su contratación haya sido por imposición.

Paula

Paula es una chica que viene recomendada por unos amigos de Digna para empezar a trabajar en casa de la Reina. Manuela no está muy conforme con la imposición, ella tenía una candidata que le gustaba más...

Cuando ha conocido a Paula, lo echada para adelante que es la joven le ha creado rechazo a Manuela. Cree que se ha tomado demasiadas confianzas de primeras... ¡Además le ha dicho que todas las labores se le dan bien!

Manuela ha desconfiado mucho de ella... ¿Por qué ha llegado con esos aires?

"Ya no tienes que convencer a doña Digna, si no a mí", le ha dicho enfadada. ¿Qué va a pasar entre ellas? ¿Se acabarán entendiendo?

