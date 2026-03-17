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En tierra lejana | 16 de marzo

Nare planta cara a su madre y se lleva el peor rapapolvo de su vida

Nare ya no puede más. Ver cómo su madre echaba a gritos a su primo Sahin le ha roto el corazón y ha intentado plantarle cara, pero el remedio ha sido peor que la enfermedad.

Nare planta cara a su madre y se lleva el peor rapapolvo de su vida

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La mansión de los Albora es una olla a presión. Después de ver cómo su madre echaba a Sahin a gritos llamándolo "demonio", Nare no se ha podido quedar callada. La joven, que está profundamente enamorada de su primo en secreto, ha ido a pedirle explicaciones a Sadakat por ese trato tan inhumano: “¿Pero qué clase de persona eres?”, le ha preguntado.

Pero enfrentarse a la jefa del clan tiene un precio muy alto. Sadakat, lejos de ablandarse al ver a su hija sufrir, le ha recordado su jerarquía de la forma más fría. Cuando Nare le ha gritado que no es una de sus criadas, sino su hija, la matriarca ha dicho: “Eres mi hija, así que deja que te hable como una madre”.

La humillación ha ido a más. Sadakat sabe perfectamente dónde le duele a Nare y le ha echado en cara su situación: “Estás casada y embarazada... y aun así piensas en un don nadie”. Con estas palabras, la matriarca ha dejado claro que sabe lo que Nare siente por Sahin y que le parece una auténtica basura.

Destrozada y sin palabras, Nare ha tenido que aguantar cómo su madre la echaba del cuarto como si no fuera nadie. ¿Será capaz de seguir ocultando su amor por Sahin o terminará estallando contra la dictadura de los Albora?

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