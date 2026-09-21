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Capítulo 652

Marta se enfrenta a Bianca tras su ruptura con Fina: “Has ganado, pero evidentemente jugando sucio”

La De la Reina no puede más y le planta cara a la argentina.

Marta se enfrenta a Bianca tras su ruptura con Fina: “Has ganado, pero evidentemente jugando sucio”

Marta se enfrenta a Bianca tras su ruptura con Fina: “Has ganado, pero evidentemente jugando sucio”

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Julia Zapata López
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Con la excusa de recoger un material que se dejó olvidado, Bianca se presenta en casa de los De la Reina.

Allí se encuentra con Marta, quien no duda en enfrentarse a ella. “Has ganado, Bianca”, le dice Marta, aunque dejándole claro que jugando sucio y le recrimina que no haya sido capaz de esperar a que no estuvieran juntas para lanzarse a besarla.

“Dos no se besan, si uno no quiere”, le responde la argentina con firmeza y le dice que Fina es una mujer independiente que ya no se deja manipular. Por fin es libre y ahora podría volar mucho más.

Bianca le asegura que Fina con ella está viviendo un mundo nuevo junto a ella y que lo que está claro es que ella ya no está su lado: “Vos la perdiste. Es así”.

¡Marta no puede creer lo que está escuchando y le exige que se marche de su casa! ¿Aprovechará Bianca la ruptura de la pareja para reconquistar definitivamente a Fina?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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