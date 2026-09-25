Nuevo golpe a los De la Reina: ¡Gabriel despide a Marta y a Andrés de la fábrica!

Gabriel sigue con su plan de acabar para siempre con su familia. Tras quitar del mando de la empresa a su tío Damián y despedir a Tasio, ha vuelto a mover ficha para hacer daño, una vez más, a su familia.

El empresario les comunica a sus primos que, tras las pérdidas en un lote de perfumes, Hugo Borssard él y han tomado una decisión: “Vamos a despediros a los dos”, les dice tajante. ¡Les culpa de ese error!

El empresario sigue su discurso diciéndole que su falta de compromiso con la empresa es un lastre que deberían cortar de raíz y que han tomado esa decisión porque no podrían seguir teniendo al enemigo en casa.

“Os deseo mucha suerte en vuestra nueva andadura lejos de Perfumerías Brossard De la Reina”, les dice Gabriel con ironía dejando a los hermanos totalmente en shock. ¿Qué pasará ahora?